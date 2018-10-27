На федеральной трассе Джугба-Сочи восстановили транспортное сообщение

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Дорожники восстановили транспортное сообщение по федеральной трассе Джубга-Сочи, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее сообщалось о разрушении 20-метрового участка подхода к мосту на реке Макопсе на 91-м километре трассы А-147 Джубга-Сочи в результате обильного паводка.

"Транспортное сообщение по федеральной трассе А-147 Джубга-Сочи восстановлено. Работы здесь велись в круглосуточном режиме. Мост был открыт за считанные часы, досрочно — и теперь тысячи людей смогут попасть в Сочи", — написал Кондратьев в своем микроблоге в Twitter.

❗Транспортное сообщение по ФЕДЕРАЛЬНОЙ трассе А-147 Джубга-Сочи восстановлено. Работы здесь велись в круглосуточном режиме. Мост был открыт за считанные часы, досрочно — и теперь тысячи людей смогут попасть в Сочи. Благодарю дорожников за их нелегкий, самоотверженный труд. pic.twitter.com/cemaYZV9lh — Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 27 октября 2018 г.

​В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. МЧС сообщает о шести погибших и одной пропавшей без вести.