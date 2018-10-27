В Москве из-за пожара в детской больнице эвакуировали свыше тысячи человек

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Свыше тысячи человек эвакуировали из Морозовской детской городской клинической больницы в центре Москвы из-за пожара на втором этаже здания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"После возгорания в детской городской клинической больнице по адресу 4-й Добрынинский переулок, дом 1/9 эвакуировали более тысячи человек", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пожар произошел во втором корпусе больницы, общая площадь пожара составила 9 квадратных метров, очаг пожара находился на втором этаже здания.

Как отметил собеседник агентства, более тысячи человек переместили с трех верхних этажей на первый этаж корпуса.

В 03.45 возгорание ликвидировано. Никто не пострадал.