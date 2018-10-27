Кожемяко поручил обустроить проезд в районе ЧП с мостом в Приморье

Автомобильный мост в районе села Осиновка в Михайловском районе Приморского края, обрушившийся во время проезда по нему большегрузного автомобиля Volvo. 26 октября 2018

Автомобильный мост в районе села Осиновка в Михайловском районе Приморского края, обрушившийся во время проезда по нему большегрузного автомобиля Volvo. 26 октября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 27 окт – РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко поручил в течение двух недель обустроить альтернативный проезд в Михайловском районе края, где обрушился мост, сообщает администрация края.

Ранее в МЧС сообщили, что автомобильный мост обрушился во время проезда по нему большегруза. Обстоятельства уточняются, проводится проверка. Полиция организовала объезд. Большегруз, который шел по мосту в момент его обрушения, придавил легковую машину. СУСК начал проверку. В придавленной иномарке погибли девушка и ребенок.

МЧС сообщало, что фура, по предварительным данным, стала причиной обрушения моста. Ранее Кожемяко заявил, что предварительной причиной обрушения моста в Приморье стало превышение нагрузки проходящей по нему фурой в 1,5 раза.

"Он (Кожемяко) поставил задачу в течение двух недель завершить обустройство альтернативного проезда", — говорится в сообщении.

"До 15 ноября нужно заасфальтировать дорогу внутри Осиновки, сделать освещение", – распорядился Кожемяко.