На Кубани менее пяти тысяч человек остаются без света

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Менее пяти тысяч человек остаются без электроснабжения в нескольких населенных пунктах на Кубани, сообщается на сайте "Россети" в пятницу.

"По состоянию на вечер 26 октября на Кубани остается подключить несколько горных населенных пунктов с общим числом жителей менее пяти тысяч человек. При восстановлении дорог и мостов энергетики максимально оперативно завершат работы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Черноморском побережье Краснодарского края за шесть часов выпала месячная норма осадков. В зоне ответственности "Россетей" ливни нарушили работу 38 линий электропередачи, вышли из строя 435 трансформаторных пунктов, без света оставались более 35 тысяч человек.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. МЧС сообщает о шести погибших и одной пропавшей без вести. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. По данным синоптиков, дожди в районах, пострадавших от стихии, продолжатся до конца пятницы, затем погода наладится.