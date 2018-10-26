В МЧС рассказали, что горело в московском бизнес-центре

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Пожар в бизнес-центре на юго-западе Москвы полностью ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.

Ранее сообщалось о возгорании в бизнес-центре по адресу: улица Бутлерова, дом 17Б. Там расположен офисный центр "FRESH". Ранее в ГУМЧС сообщали, что в результате возгорания пострадавших нет, открытое горение было ликвидировано на площадь 30 квадратных метров.

"Пожар полностью потушен", — сказал собеседник агентства. По его словам, горели личные вещи и мебель.