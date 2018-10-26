На юго-западе Москвы загорелось здание бизнес-центра

Сотрудник МЧС РФ во время ликвидации пожара. Архивное фото

Сотрудник МЧС РФ во время ликвидации пожара. Архивное фото

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Специалистам МЧС удалось ликвидировать открытое горение на площади 30 квадратных метров в административном здании на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось о возгорании в бизнес-центре по адресу: улица Бутлерова, дом 17Б. "Открытое горение сбили за площади 30 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, из здания были эвакуированы в общей сложности 95 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.