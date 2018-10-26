Кадыров выразил соболезнования родным погибших при наводнении на Кубани

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших во время наводнений в Краснодарском крае.

"В Краснодарском крае природная стихия привела к трагическим последствиям. Обильные осадки спровоцировали наводнения и разрушения. Есть жертвы. Выражаю соболезнования родным и близким погибших", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Наводнения в связи с дождями произошли в четверг в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи. В Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. МЧС сообщает о шести погибших и одной пропавшей без вести. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым.