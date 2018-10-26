На Ямале следователи проверяют школу, где педагог ударила второклассника

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 окт — РИА Новости. Следователи проводят проверку после инцидента в школе-интернате в поселке Гыда Тазовского района ЯНАО, где педагог ударила второклассника, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"По предварительным данным, 15 октября 2018 года педагог муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Гыданская школа-интернат среднего общего образования" во время урока применила физическое насилие к учащемуся второго класса школы", — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и планируют дать правовую оценку действиям педагога, а также руководства школы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В прокуратуре ЯНАО также сообщили РИА Новости о начатой проверке, не уточнив подробностей случившегося. Пресс-служба администрации Тазовского района, а также власти поселения Гыда затруднились прокомментировать ситуацию, пояснив, что пока не владеют информацией об инциденте.

Агентство Ura.ru, ссылаясь на источники, утверждает, что преподаватель таскала школьника за волосы и била головой о парту.