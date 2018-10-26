Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Караченцова

МИНСК, 26 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста РСФСР Николая Караченцова, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца. Он будет похоронен 29 октября на Троекуровском кладбище.

"В памяти миллионов людей он навсегда останется замечательным артистом и сильной личностью. Созданные им в кино и на театральных подмостках блистательные и незабываемые образы неизменно покоряли публику психологической достоверностью и глубиной характера", — процитировали в пресс-службе слова президента.

Лукашенко также отметил, что на белорусской земле творчество Караченцова хорошо знают и любят. "Светлая память об этом искреннем и обаятельном человеке навсегда останется в наших сердцах", — подчеркнул белорусский лидер.

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ. В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.