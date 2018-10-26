Под Туапсе восстановили дорогу на мосту до аула Агуй-Шапсуг

КРАСНОДАР, 26 окт — РИА Новости. Транспортное сообщение с аулом Агуй-Шапсуг восстановлено в Туапсинском районе, где в результате наводнения пострадал мост, сообщает администрация Краснодарского края.

Как отмечается на сайте госоргана, в результате поднятия уровня ручья Агой в четверг на мосту произошло разрушение дорожного полотна. Порядка двух тысяч жителей аула остались без транспортного сообщения с районом.

"Работы по очистки наносов и карча производили силами двух подрядных организаций, работало четыре единицы техники. Сегодня днем движение по мосту восстановлено", — говорится в сообщении.

Также администрация информирует о возобновлении проезда по мосту через реку Цыпка, что позволило наладить сообщение между Туапсе и Апшеронским районом, а также Майкопом.

Наводнения в связи с дождями произошли в четверг в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи. В Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. МЧС сообщает о шести погибших и одной пропавшей без вести. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым.