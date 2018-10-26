В Татарстане проверяют школу, где учитель накричал на ребенка из-за игрушки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт — РИА Новости. Министерство образования и науки Республики Татарстан проводит служебное расследование в кадетской школе Набережных Челнов, где учитель математики накричал на ученицу из-за принесенной на урок игрушки, сообщает пресс-служба ведомства.

Конфликт в кадетской школе имени Кайманова в Набережных Челнах произошел 23 октября. Поводом послужил "лизун" — детская игрушка, которую одна из учениц принесла на урок математики. Педагог отобрал игрушку у девочки и положил на стол. При этом желеобразная игрушка растеклась по столу. Учитель стал громко кричать на ребенка, а кто-то из одноклассников девочки снял происходящее на мобильный телефон и выложил в интернет. Запись вызвала широкий резонанс и общественное возмущение.

"Факт некорректного обращения в отношении ребенка министерство считает недопустимым и противоречащим нормам педагогической этики. В настоящее время в школе проводится служебное расследование по изучению причин, результатом которого стал конфликт педагога с ребенком на уроке математики. В школе работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних города Набережные Челны", — говорится в сообщении.

По итогам проведенных мероприятий будет принято решение о соответствующих мерах.

В министерстве образования отметили, что общий педагогический стаж учителя составляет более 40 лет, он имеет ученую степень кандидата физико-математических наук и ученое звание "доцент". В школе мужчина работает с 1 сентября 2018 года. Замечаний до произошедшего случая он не имел.