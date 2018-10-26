КРАСНОДАР, 26 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по фактам гибели четырех человек в Апшеронском районе в результате подтопления, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

По данным МЧС, в результате подтоплений в Туапсинском и Апшеронском районах погибло шесть человек, одна женщина пропала без вести. Ранее уголовное дело было возбуждено по фактам гибели двух человек в Туапсинском районе.

"В городе Хадыженске в своем доме (найдено. – Прим. ред.) тело 68-летнего мужчины. Позже в станице Кабардинской Апшеронского района в своих домах были обнаружены тела 74 и 68-летнего мужчин, а также 86-летней женщины. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть граждан наступила в результате асфиксии при утоплении в воде… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий по установлению обстоятельств произошедшего, назначено производство судебно-медицинских экспертиз.

Наводнения в связи с дождями произошли в четверг в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи. В Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым.