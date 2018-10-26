На автобусе в Екатеринбурге разместили рекламу борделя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт — РИА Новости. Муниципальное объединение автобусных предприятий Екатеринбурга уплатило штраф в размере 100 тысяч рублей за рекламу на борту автобуса массажного салона, под видом которого был устроен бордель, сообщает свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

"В связи с тем что реклама массажного салона MEN*S VIP CLAB распространялась на борту муниципального пассажирского автобуса, рекламораспространителем является ЕМУП МОАП. На основании изложенного Свердловское УФАС России признало ЕМУП МОАП виновным в совершении административного правонарушения.., и назначило ему административное наказание в виде… штрафа в размере 100 тысяч рублей. Суды также поддержали позицию антимонопольного органа", — говорится в сообщении.

В настоящее время штраф оплачен, уточняет УФАС.

По данным управления, проверка была проведена по жалобе гражданина, который увидел на борту автобуса маршрута №95 рекламу массажного салона. В рекламе была изображена девушка с ажурной повязкой на глазах. Между тем полиция провела проверочную закупку в массажном салоне и выяснила, что в нем оказывались интимные услуги. "Массажистка" салона привлечена к административной ответственности за занятие проституцией.