У задержанных в Московском регионе членов ИГ* изъяли оружие

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. У задержанных членов террористической группировки "Исламское государство"* изъято автоматическое оружие, отчеты о подготовке терактов, схема изготовления самодельных взрывных устройств и деньги, говорится в сообщении Центра общественных связей Федеральной службы безопасности России.

ФСБ РФ пресекла деятельность шести членов глубоко законспирированной ячейки ИГ* в Московском регионе. По информации силовиков, задержанные члены ИГ* планировали теракты в Москве с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.

"В ходе проведенных обысков изъято автоматическое огнестрельное оружие, обнаружены средства коммуникации с отчетами о подготовке террористических актов, схема изготовления самодельных взрывных устройств, а также денежные средства", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

*Террористическая организация, запрещенная в России.