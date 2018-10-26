Опубликовано видео с задержанным зампрокурора Башкирии

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео, на котором первому зампрокурора Башкирии Олегу Горбунову предлагают ознакомиться с материалами возбужденного в отношении него уголовного дела.

На кадрах видно, как следователи передали Горбунову копии документов.

"Сегодня 26 октября в девять часов возбуждено в отношении вас уголовное дело по части шестой статьи 290 Уголовного кодекса. Вы приобретаете статус подозреваемого по данному уголовному делу", — заявили сотрудники СК.

Зампрокурора ознакомился с постановлением о возбуждении уголовного дела и подписал документы о получении копии материалов.

Ранее Горбунова задержали в аэропорту Шереметьево при попытке покинуть страну.

Первого зампрокурора Башкирии подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Против него и заместителя начальника управления прокуратуры республики Артура Шаретдинова уже возбудили уголовное дело. По данным следствия, они получили от первого заместителя главы администрации Уфы взятку суммой в десять миллионов рублей. За эти деньги подозреваемые предлагали отменить постановление о возбуждении дела о нарушениях при реализации программы переселения из аварийного жилья.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления. Следователи потребовали заключить Горбунова под стражу.