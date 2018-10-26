Работы на месте рухнувшего моста в Приморье осложняют ливни

Автомобильный мост в районе села Осиновка в Михайловском районе Приморского края, обрушившийся во время проезда по нему большегрузного автомобиля Volvo. 26 октября 2018

Автомобильный мост в районе села Осиновка в Михайловском районе Приморского края, обрушившийся во время проезда по нему большегрузного автомобиля Volvo. 26 октября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Работы на месте обрушения моста в Приморье, где фура придавила иномарку, осложняются ливнями, сообщает региональное УМВД РФ.

Ранее в МЧС сообщили, что автомобильный мост обрушился во время проезда по нему большегруза. Обстоятельства уточняются, проводится проверка. Полиция организовала объезд. Большегруз, который шел по мосту в момент его обрушения, придавил легковую машину. СУСК начал проверку. По данным следователей, предположительно, один человек погиб, но пока нельзя сказать, сколько человек было в раздавленной фурой машине. МЧС сообщало, что фура, по предварительным данным, стала причиной обрушения моста.

"Проведение работ осложняют неблагоприятные погодные условия. В Приморском крае начались ливневые дожди. Полиция благодарит волонтеров — неравнодушных жителей Приморья, которые в этих непростых погодных условиях помогают сотрудникам МВД и МЧС", — говорится в сообщении.

Назначен ряд исследований. По результатам будет принято процессуальное решение.