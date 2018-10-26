В ГИБДД рассказали, как удалось избежать заторов при провале грунта в Сочи

СОЧИ, 26 окт — РИА Новости. Водители в Краснодарском крае были вовремя проинформированы о провале грунта на подъезде к Сочи из-за разгула стихии, что позволило избежать заторов на поврежденном участке, сообщил журналистам глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

В связи с дождями в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По последним данным, подтоплено 1846 домовладений, где проживают более 5 тысяч человек. В территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Как сообщают региональные власти, в течение ближайших суток уменьшения осадков не предвидится.

"Профессионально оцениваю работу ГИБДД. Артерия основная по подъезду к городу Сочи была перекрыта, и необходимо было организовать движение, и, конечно, сотрудники Госавтоинспекции прибыли в числе первых на место происшествия, ограничили движение и создали все условия информационного доведения до населения, маршруты переложили" — пояснил Черников на Всероссийском семинаре-совещании с участием глав УГИБДД регионов России в Сочи.

Он добавил, что, люди на территории края были вовремя проинформированы. По его словам, это позволило не скопить большое количество транспортных средств непосредственно на повреждённом участке и представить альтернативный маршрут передвижения.