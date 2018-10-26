Аксенов предложил помощь Краснодарскому краю, пострадавшему от подтопления

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Крым готов оказать помощь Краснодарскому краю, пострадавшему от подтопления, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"От имени всех крымчан выражаю жителям Краснодарского края самые искренние и самые глубокие соболезнования в связи с гибелью людей во время наводнения. Крым готов оказать всю необходимую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия", — написал Аксенов на своей странице в сети Twitter.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По последним данным, подтоплено 1846 домовладений, где проживают более 5 тысяч человек. В территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Как сообщают региональные власти, в течение ближайших суток уменьшения осадков не предвидится.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>