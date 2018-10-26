МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о текущей ситуации в регионе после подтоплений, сообщили в пресс-службе правительства.

"Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев и губернатор края Вениамин Кондратьев по телефону доложили председателю правительства Дмитрию Медведеву о стабилизации ситуации в регионе и тех мерах, которые предпринимаются по линии правительства и края", — сказали в пресс-службе.

В ходе беседы речь шла о поддержке края, восстановительных работах, в том числе дорог, газопроводов и водоводов, добавили в кабмине.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По последним данным, было подтоплено 1846 домовладений, где проживают более пяти тысяч человек. В территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край прибыл глава МЧС РФ Евгений Зиничев.