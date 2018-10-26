Студента омского колледжа отчислили после инцидента с избиением охранника

НОВОСИБИРСК, 26 окт – РИА Новости. Студента колледжа при Омском государственном педагогическом университете после конфликта с преподавателем и охранником, которого он избил, в пятницу отчислили, сообщил РИА Новости и.о. ректора ОмГПУ Геннадий Косяков.

Ранее региональное управление Росгвардии сообщило, что вечером 24 октября один из студентов в корпусе вуза, расположенном на Набережной Тухачевского в Омске, во время занятия повел себя неадекватно, разразился нецензурной бранью на преподавателя, а когда в конфликт вмешался охранник учреждения, стал пинать его по ногам. Тот пристегнул дебошира к себе наручниками. Росгвардейцы задержали 21-летнего студента и отвезли в полицию.

"Проверка, безусловно, проведена. Это гражданин республики Казахстан, который поступил на первый курс колледжа при университете на специальность "туризм" на платной основе. Этот студент ранее уже был замечен в резких высказываниях, с ним работали директор колледжа и куратор. Но после произошедшего срыва сегодня он был отчислен", — сказал собеседник агентства.

Косяков рассказал, что инцидент в среду начался с того, что студент обругал преподавателя и сорвал занятие, а когда ему было сказано, что на имя директора колледжа о его поведении будет составлена докладная записка, он начал вести себя еще более агрессивно в отношении подоспевшего охранника.

"Здесь не было чего-то похожего на произошедшее в Керчи. Просто элементарная невоспитанность, наглость, отношение такое, что "я заплатил за обучение, я вас всех купил". То есть было обычное хамство, а когда испугался, что его поведение будет документально засвидетельствовано, произошла агрессия. Все меры были оперативно приняты, уведомлены правоохранительные органы, региональное минобразования и миграционная служба", — сказал он.

В свою очередь, в УМВД по Омской области РИА Новости сообщили, что по факту произошедшего полицейские проводят проверку, после которой в отношении молодого человека может быть возбуждено уголовное дело.

"Квалификация действий гражданина будет дана после получения результатов судебно-медицинского исследования", — сказал представитель полиции, пояснив, что поступок студента будет квалифицирован в зависимости от тяжести причиненного вреда здоровью охранника. По данным УМВД, потерпевший получил перелом обеих ног. Ранее в Росгвардии сообщили о переломе правой ноги.