СК потребовал арестовать бывшего первого зампрокурора Башкирии

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Следственный комитет России требует заключить под стражу бывшего первого зампрокурора Башкирии Олега Горбунова, задержанного при попытке сбежать за границу, сообщает СК РФ в Whatsapp.

Ранее сообщалось, что подозреваемого во взятке в 10 миллионов рублей Горбунова задержали в московском аэропорту Шереметьево при попытке уехать за границу.

"Первый заместитель прокурора республики Башкортостан Олег Горбунов официально ознакомлен с постановлением о возбуждении в отношении него уголовного дела по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки). Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством о его аресте", — говорится в сообщении.

Следователи также опубликовали в Youtube-канале СК РФ видео, на котором Горбунову сообщается о возбуждении против него дела.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что Горбунов уволен из органов.