В Кургане депутат получил штраф в пять тысяч рублей за избиение женщины

ЧЕЛЯБИНСК, 26 окт – РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 5 тысяч рублей депутату Курганской областной думы Виктору Семенову за нанесение побоев женщине, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Курганского горсуда.

Как сообщает Znak.com, 6 мая 2017 года Семенов, отмечавший свой день рождения, в состоянии алкогольного опьянения избил женщину-соседку, сделавшую ему замечание за курение на балконе.

"Сегодня, 26 октября, мировым судьей Виктор Семенов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ (побои), и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Курганский городской суд в течение 10 дней.

По данным Курганской областной думы, Семенов является руководителем фракции "Справедливая Россия", членом комитета по региональной политике и местному самоуправлению, а также комитета по экономической политике. Был депутатом думы в 2010-2015 годах, переизбран 13 сентября 2015 года.