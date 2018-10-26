В Москве наркоторговцы распространяли "синтетику" в коробках из-под тортов

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Правоохранители изъяли более 200 килограммов синтетических наркотиков у жителей ближнего зарубежья, которые распространяли их в Москве в коробках из-под тортов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что участники противоправной деятельности прибывали в Россию из ближнего зарубежья. Здесь они обеспечивались денежными средствами для аренды жилья и автомашин, а также телефонами с предварительно установленными и настроенными мобильными приложениями для бесконтактного общения между сообщниками", — приводятся слова Волк на сайте МВД РФ.

Представитель ведомства отметила, что обвиняемые были осторожны, регулярно меняли места жительства и автотранспорт. Наркотические средства они хранили в арендованных через третьих лиц гаражах. Для перевозки запрещенных веществ злоумышленники маскировали их с помощью различных предметов, в том числе коробки из-под тортов.

По слова представителя ведомства, окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы. Они обвиняются в незаконном сбыте синтетических наркотических средств партиями в особо крупном размере через тайники-закладки на территории московского региона.

"Четверым активным участникам организованной группы в возрасте от 27 до 37 лет инкриминировано совершение шести преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Из незаконного оборота изъято свыше двухсот килограммов синтетических наркотических средств. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила Волк, добавив, что уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.