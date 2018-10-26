РЖД планируют в ближайшие сутки открыть движение между Краснодаром и Туапсе

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. ОАО "РЖД" планируют в течение ближайших суток возобновить движение между Краснодаром и Туапсе, следует из сообщения компании.

Поезда в Краснодарском крае были задержаны и отменены из-за серьезного наводнения в регионе. РЖД утром в пятницу восстановили мост на перегоне Шепси – Водопадный и открыли движение по одному из двух путей. Это позволяет обеспечить движение поездов на участке Адлер – Туапсе и отправить поезда, задержанные в районе станции Туапсе, обратно в Сочи.

"Работы по восстановлению пути на участке Туапсе – Кривенковская продолжаются. Оперативным штабом ОАО "РЖД" поставлена задача открыть движение между Краснодаром и Туапсе в течение ближайших суток. Таким образом, железнодорожное сообщение с Сочи будет восстановлено", — говорится в сообщении РЖД в пятницу.

К месту происшествия для отсыпки поврежденных путей со станций Лазаревская и Сочи направлены противоразмывные поезда, включающие вагоны с щебнем, бутовым камнем и необходимую технику.

В ликвидации последствий непогоды также задействованы восстановительные поезда Туапсе, Краснодар и Адлер. Всего на месте чрезвычайной ситуации работает около 300 железнодорожников.