После смерти женщины в ДТП с машиной скорой в Подмосковье завели дело

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием машины скорой помощи в Щелковском районе, где погибла 78-летняя женщина, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Следственным управлением МУ МВД России "Щелковское" возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека" по факту ДТП, произошедшего в поселке Свердловский", – рассказала она.

Начальник пресс-службы уточнила, что санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

По данным ведомства, ДТП произошло в четверг 25 октября на улице Михаила Марченко в поселке Свердловский. Водитель автомашины "Хендай", двигаясь со стороны деревни Анискино в сторону поселка Монино, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем скорой помощи. В результате ДТП 78-летняя пассажирка скорой помощи, сопровождающая больного, от полученных травм скончалась на месте. Также пострадали водитель скорой помощи, два фельдшера и перевозимый пассажир.

"В отношение водителя "Хендай" избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – добавила Петрова.