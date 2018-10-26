В Приморье начали разгружать фуру, придавившую иномарку при обрушении моста

Автомобильный мост в районе села Осиновка в Михайловском районе Приморского края, обрушившийся во время проезда по нему большегрузного автомобиля Volvo. 26 октября 2018

Автомобильный мост в районе села Осиновка в Михайловском районе Приморского края, обрушившийся во время проезда по нему большегрузного автомобиля Volvo. 26 октября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Специалисты начали разгрузку картофеля из прицепа фуры, которая упала на мосту в Приморье в момент его обрушения и придавила иномарку, сообщил РИА Новости представитель Единой дежурно-диспетчерской службы Михайловского района.

Ранее в МЧС сообщили, что автомобильный мост обрушился во время проезда по нему большегруза. Обстоятельства уточняются, проводится проверка. Полиция организовала объезд. Большегруз, который шел по мосту в момент его обрушения, придавил легковую машину. Сейчас специалисты растаскивают машины. СУСК начал проверку. По данным следователей, предположительно, один человек погиб, но пока нельзя сказать, сколько человек было в раздавленной фурой машине.

"Принято решение разгружать фуру, чтобы убрать ее с легковой машины. Большегруз вез картофель, по предварительным данным, 20 тонн", — сказал собеседник.

Как сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД, перед мостом стоит знак, ограничивающий проезд машин весом свыше 20 тонн. "Вес самой фуры – 7,7 тонны", — сказал собеседник.