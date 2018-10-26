В Иркутске арестовали педофила, изнасиловавшего двух школьниц

ИРКУТСК, 26 окт – РИА Новости. Суд заключил под стражу задержанного в Иркутской области мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух школьниц, сообщает СУСК РФ по региону.

Ранее следствие сообщало, что житель Иркутского района 19 октября изнасиловал двух 12-летних школьниц. Известно, что полгода назад он освободился из мест лишения свободы. Срок отбывал за аналогичные преступления.

Утром в среду жители деревни Столбова задержали подозреваемого в магазине и удерживали до приезда полиции. В следственном отделе была установлена личность задержанного, им оказался подозреваемый в изнасиловании двух несовершеннолетних 51-летний Сергей Шеремет. Все это время он скрывался от правоохранителей в лесу недалеко от деревни. Шеремет дал признательные показания.

"Задержанному предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений в отношении малолетних, Иркутским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Уголовное дело заведено по фактам совершения насильственных действий сексуального характера в отношении двух малолетних.