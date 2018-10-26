СК закрыл дело новосибирского предпринимателя-инноватора Трубицына

НОВОСИБИРСК, 26 окт – РИА Новости. Следственный комитет РФ закрыл уголовное дело новосибирского предпринимателя, основателя компании "Тион" Дмитрия Трубицына, обвиняемого в производстве и сбыте незарегистрированного медоборудования, и признал за ним право на реабилитацию, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Сегодня Дмитрий Трубицын был в Следственном комитете, где получил постановление следователя о прекращении в отношении него уголовного дела в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного статьей 238.1 УК РФ. Данное уголовное дело было возбуждено 5 июня 2017 года Следственным комитетом по Новосибирской области", — сказал собеседник агентства.

Представитель "Тиона" отметил, что в постановлении нашли отражение доводы о том, что производимые компанией воздухоочистители являются качественными и безопасными изделиями и что их продажа не могла создать никакой общественной опасности. "За Дмитрием Трубицыным признано право на реабилитацию", — подчеркнули в компании.

В апреле текущего года Советский районный суд Новосибирска вернул дело Трубицына прокурору "для устранения препятствий его рассмотрения судом".

Ранее в СК сообщали, что входящая в группу "Тион" (является резидентом Технопарка новосибирского Академгородка) компания "Аэросервис" последние несколько лет продавала в российские лечебные учреждения очистители воздуха от вирусов и бактерий "ТИОН-А" и "ТИОН-В", которые не соответствовали выданной Росздравнадзором документации, полученной в 2011 году. Якобы сфальсифицированное и не соответствующее заявленным свойствам оборудование было поставлено в клиники более 100 населенных пунктов России.

Следственное управление сообщало, что у 35-летнего бизнесмена, выполнявшего функции исполнительного органа ООО "Аэросервис", для уменьшения себестоимости выпускаемой продукции и получения от ее продажи наибольшей прибыли возник умысел, направленный на производство и реализацию очистителей воздуха с нарушением установленных стандартов.

Бизнесмен заявлял, что не нарушал закон. По решению суда в июне 2017 года он был помещен под домашний арест, однако в декабре следователь изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал возбуждение уголовного дела в отношении Трубицына "попыткой целенаправленного уничтожения перспективного бизнеса".

Получить комментарий СУСК РФ по Новосибирской области РИА Новости пока не удалось.