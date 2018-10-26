В Свердловской области локализовали пожар в ангаре с мебелью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт — РИА Новости. Пожар в ангаре с пиломатериалом и мебелью в городе Тавда Свердловской области локализован, сообщает в пятницу ГУМЧС по региону.

Ранее ГУМЧС отмечало, что сообщение о пожаре поступило в 10.27 местного времени (8.27 мск). Уточнялось, что ангар, расположенный на улице Матросова в городе Тавда, горит на площади 1,2 тысячи квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. Информации о пострадавших не поступало.

"Огнеборцы в 11.40 местного времени (9.40 мск) локализовали пожар в ангаре на улице Матросова в городе Тавда. Тушение пожара продолжается", — говорится в сообщении.