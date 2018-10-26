В Краснодарском крае без электричества остались более 11 тысяч человек

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Число потребителей, оставшихся без электроснабжения в Краснодарском крае из-за сильного дождя, грозы и ветра, выросло примерно до 11,1 тысячи человек, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

"Без электроснабжения остаются: бытовые потребители в Туапсинском и Апшеронском районах, Адлерском, Лазаревском и Дагомысском районах города Сочи (около 11,1 тысячи человек)… Мощность отключенных потребителей – 5,9 МВт", — говорится в сообщении.

По данным министерства, с 6.45 до 10.00 четверга из-за неблагоприятных погодных условий происходили отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Ранее в материалах Минэнерго сообщалось, что в регионе без электроснабжения оставались более 9 тысяч человек.

Отмечается, что к аварийно-восстановительным работам привлечено 14 бригад в составе 35 человек и 14 единиц техники. При этом работы затруднены из-за размытых подъездных путей.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По последним данным, было подтоплено 1846 домовладений, где проживают более 5 тысяч человек. По предварительной информации, шесть человек погибло, один – пропал без вести. В территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край прибыл глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Как сообщают региональные власти, в течение ближайших суток уменьшения осадков не предвидится.