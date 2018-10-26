Водитель ехавшей по обрушившемуся мосту в Приморье фуры не пострадал

Автомобильный мост в районе села Осиновка в Михайловском районе Приморского края, обрушившийся во время проезда по нему большегрузного автомобиля Volvo. 26 октября 2018

Автомобильный мост в районе села Осиновка в Михайловском районе Приморского края, обрушившийся во время проезда по нему большегрузного автомобиля Volvo. 26 октября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Водитель большегруза, который двигался по мосту в Приморье в момент его обрушения, не пострадал, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.

Ранее в МЧС сообщили, что автомобильный мост обрушился во время проезда по нему большегруза. Обстоятельства уточняются, проводится проверка. Полиция организовала объезд. Большегруз, который шел по мосту в момент его обрушения, придавил легковую машину. Сейчас специалисты растаскивают машины. СУСК начал проверку. По данным следователей, предположительно, один человек погиб, но пока нельзя сказать, сколько человек было в раздавленной фурой машине.

"Легковой автомобиль не извлечен из-под прицепа и воды, 49-летний водитель большегруз Volvo не пострадал", — сказал собеседник агентства.

По его словам, зажатая фурой машина – Mazda Demio. Оба транспортных средства двигались в сторону села Осиновка.

"При падении прицеп Volvo откатился назад, защемив автомобиль Mazda Demio, двигавшийся сзади", — отметил представитель УМВД региона.

Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение, направляя транспорт по альтернативной дороге. Движение автотранспорта по мосту полностью закрыто. Объезд есть через село Кремово. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, представители Примавтодора.