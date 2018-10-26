В ДТП под Воронежем погибли три человека

ВОРОНЕЖ, 26 окт — РИА Новости. Две женщины и мужчина, ехавшие в ВАЗе, погибли после того, как с их машиной столкнулся автомобиль Chevrolet Niva под Воронежем, водитель которого был госпитализирован, сообщает в пятницу ГУМВД по Воронежской области.

Авария произошла около 7.30 мск пятницы в Каширском районе на 29 километре автодороги "Воронеж-Нововоронеж".

"Водитель автомобиля Chevrolet Niva, 38-летний житель Воронежа, двигаясь со стороны областного центра в направлении Нововоронежа, допустил столкновение со следующим во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2103 под управлением 54-летнего жителя Воронежской области", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры: женщины в возрасте 51 и 75 лет, жительницы Воронежской области, погибли на месте. Водитель Chevrolet Niva госпитализирован.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.