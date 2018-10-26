В Туапсинском районе завели дело после гибели двух пенсионеров из-за ливней

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Следователи Краснодарского края возбудили уголовное дело по факту гибели двух пенсионеров в результате ливней в Туапсинском районе, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, во второй половине дня 24 октября 2018 года резкое ухудшение погодных условий и выпадение обильных осадков в Туапсинском районе привели к смерти 71-летней женщины, ее тело было обнаружено у ее дома в селе Кривенковском. Позднее в этом же населенном пункте в затопленной водой квартире на первом этаже было обнаружено тело 81-летнего мужчины.

Также сообщается о безвестном исчезновении в Туапсе 67-летней женщины, упавшей в связи с сильным потоком воды в водосточную яму, после чего ее унесло течением. Место нахождения пропавшей пока не установлено.

"По данным фактам следственными органами СК России по Краснодарскому краю организованы доследственные проверки. Устанавливаются причины смерти граждан", — добавляется в сообщении.