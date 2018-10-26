В Сочи рассказали о ходе работ по устранению последствий стихии

Аварийно-восстановительные работы на автодорожном мосту через реку Цыпка, разрушенном в результате аномального паводка на территории Краснодарского края

Аварийно-восстановительные работы на автодорожном мосту через реку Цыпка, разрушенном в результате аномального паводка на территории Краснодарского края

СОЧИ, 26 окт – РИА Новости. Работы по устранению последствий стихии, обрушившейся на Сочи в среду, ведутся во всех районах города, идет восстановление дорожного сообщения и уборка мусора на улицах, сообщили представителям СМИ в пресс-службе городской администрации.

По информации мэрии, в Лазаревском районе удалось восстановить автомобильное сообщение с тремя из пяти горных аулов.

"Продолжаются восстановительные работы на дорогах, ведущих в аулы Хаджико и Наджиго. В районе практически полностью восстановлено водоснабжение, проблема остается только в Нижней Хобзе", — говорится в сообщении.

В муниципалитете подчеркнули, что в Хостинском районе подача коммунальных услуг населению возобновлена в полном объеме, однако работы еще продолжаются.

"В результате длительных дождей образовалось 2 оползневых участка – на улице Звездной и Сухумском шоссе. Составлены соответствующие акты. Городские власти направят данные по этим участкам в администрацию Краснодарского края для включения в список пострадавших в результате ЧС территорий, нуждающихся в финансировании восстановительных работ", — говорится в сообщении мэрии.

В Адлерском районе расчищены практически все проселочные дороги кроме ведущей в село Ермоловка, заявили в муниципалитете.

"В Ермоловке работы будут проводиться в течение дня. При этом автомобильное сообщение с селом не нарушено. Бригады Россетей продолжают устранять обрывы проводов, в течение дня будут расчищаться от нанесенного ила улицы, попавшие накануне в зону подтопления – Гастелло, Банановая, Костромская и Ивановская", — отметили в администрации.

Уточняется, что со вчерашнего дня в Сочи действует режим ЧС.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По последним данным, было подтоплено 1846 домовладений, где проживают более 5 тысяч человек. По предварительной информации, шесть человек погибло, один — пропал без вести. В территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край прибыл глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Как сообщают региональные власти, в течение ближайших суток уменьшения осадков не предвидится.