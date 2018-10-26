РЖД частично восстановили движение поездов в Краснодарском крае

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. ОАО "РЖД" восстановили железнодорожный мост на перегоне в Краснодарском крае, поврежденный в результате наводнения, и открыли движение поездов по одному из двух путей, таким образом, движение частично восстановлено, следует из сообщения компании.

"Двадцать шестого октября в 8.30 мск работники ОАО "РЖД" восстановили железнодорожный мост на перегоне Шепси – Водопадный, поврежденный в результате наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края, и открыли движение поездов по одному из двух путей", — говорится в сообщении РЖД в пятницу.

Согласно сообщению, это позволит обеспечить движение поездов на участке Адлер – Туапсе и отправить поезда, задержанные в районе станции Туапсе, обратно в Сочи, где пассажиры смогут воспользоваться альтернативными видами транспорта или разместиться в гостиницах до полного восстановления движения поездов. Первым по восстановленному пути проследовал поезд №104 Адлер – Москва.

"Работы по восстановлению пути на участке Туапсе – Кривенковская продолжаются. Оперативным штабом ОАО "РЖД" поставлена задача открыть движение между Краснодаром и Туапсе в течение ближайших суток. Таким образом, железнодорожное сообщение с Сочи будет восстановлено", — добавляется в сообщении.

Накануне в связи с дождями в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в городе Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. Как сообщают региональные власти, в течение двух суток уменьшения осадков не предвидится.

Как сообщалось в четверг, движение 25 пассажирских поездов задержано в Туапсинском районе Краснодарского края после проливных дождей и схода селей. Кроме того, в пятницу утром Российские железные дороги сообщили об отмене десятков поездов в Краснодарском крае в связи с ЧС, введенным после подтопления.