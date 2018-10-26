В Приморье спасатели растаскивают машины, пострадавшие при обрушении моста

Автомобильный мост в районе села Осиновка в Михайловском районе Приморского края, обрушившийся во время проезда по нему большегрузного автомобиля Volvo. 26 октября 2018

Автомобильный мост в районе села Осиновка в Михайловском районе Приморского края, обрушившийся во время проезда по нему большегрузного автомобиля Volvo. 26 октября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Спасатели растаскивают большегруз и легковую машину, которые оказались зажаты между упавшими пролетами рухнувшего моста в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Ранее в МЧС сообщили, что автомобильный мост обрушился во время проезда по нему большегруза. Обстоятельства уточняются, проводится проверка. Полиция организовала объезд. Большегруз, который шел по мосту в момент его обрушения, придавил легковую машину.

"Сейчас специалисты растаскивают машины, пока непонятно, сколько людей было в легковом авто", — сказал собеседник агентства.

По его словам, также пока непонятно, погиб ли кто-то находившийся в машине.

Местные СМИ опубликовали фото очевидцев, на них видно, как фура скатилась по обломку моста и придавила задней частью легковое авто, которое сильно повредило и зажало другим обломком моста.