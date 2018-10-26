В Омске пациентка избила врача клавиатурой

НОВОСИБИРСК, 26 окт – РИА Новости. Сорокасемилетняя пациентка одной из больниц Омска, требуя проведения ей не указанного в направлении ультразвукового исследования, ударила врача по голове клавиатурой, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.

В управлении отметили, что начали доследственную проверку на основе информации, размещенной в СМИ, об избиении жительницей Омска женщины-врача ультразвуковой диагностики.

"По предварительным данным, 24 октября в одном из лечебных учреждений Омска пациентка, требуя проведения ультразвукового исследования, которое не было указано в направлении, нанесла клавиатурой от компьютера удар по голове врачу, причинив сотрясение головного мозга", — говорится в сообщении.

В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку поведению пациентки.

По данным местного издания "СуперОмск", пациентка пришла у кабинет УЗИ с направлением на проведение определенного вида ультразвукового исследования, однако врач обнаружила, что этот вид УЗИ зачеркнут, а вместо него ручкой написан другой. В связи с чем врач отказалась проводить женщине исследование, которого она добивалась.