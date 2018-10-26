В Омске задержан студент, напавший на охранника вуза

НОВОСИБИРСК, 26 окт – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в одном из вузов Омска задержали и передали в полицию студента, который во время занятий повел себя неадекватно, а затем напал на охранника, сообщает управление ведомства по региону.

В управлении пояснили, что вечером 24 октября экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из университетов на Набережной Тухачевского. На набережной расположены педагогический университет и институт водного транспорта.

"Прибыв на место, в холле учебного корпуса росгвардейцы увидели охранника и молодого человека, пристегнутого наручниками к его руке. Гражданин, пытавшийся снять с себя средство ограничения подвижности, заметив росгвардейцев, успокоился", — говорится в сообщении.

Опросив свидетелей, сотрудники Росгвардии выяснили, что студент на занятии вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью и на просьбы преподавателя покинуть аудиторию не реагировал. Когда в конфликт вмешался охранник учреждения, молодой человек начал вести себя агрессивно и стал пинать работника охранного предприятия по ногам. В связи с этим сотрудник ЧОП применил специальные средства – наручники.

"Молодой человек не объяснил причину своего поведения. Пострадавший охранник был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом — перелом правой ноги. Двадцатиоднолетний гражданин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, задержан росгвардейцами и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", — говорится в сообщении.