В МЧС заявили о двух землетрясениях в Сахалинской области

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Жители Южно-Курильска в Сахалинской области ощутили два землетрясения, произошедших в пятницу, пострадавших нет, сообщает пресс-служба главка МЧС РФ по Сахалинской области.

"Сегодня в 14.04 (сах) (6.04 мск) зарегистрировано землетрясение в 46 км северо-западнее Южно-Курильска, магнитуда сейсмособытия составила 5,4, глубина — 26 километров", — говорится в сообщении.

Спустя 10 минут произошло еще одно землетрясение, которое ощутили и жители села Малокурильска. "Сегодня в 14.14 (сах) (6.14 мск) зарегистрировано землетрясение в 46 километрах северо-западнее Южно-Курильска, магнитуда сейсмособытия составила 4,1, глубина — 43 километра", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась, звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало.