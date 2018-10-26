СК возбудил дело после обрушения перехода в школе в Иркутской области

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту обрушения перехода между корпусами школы в Иркутской области, говорится в сообщении регионального СУСК России.

Ранее стало известно, что переход между корпусами школы в селе Уян Куйтунского района обрушился 11 сентября. Никто из учеников и педагогов не пострадал. По данным правительства региона, переход не эксплуатировался с 2008 года и был огорожен. В 2009 году он был официально признан аварийным и простоял в этом состоянии почти 10 лет. По данным регионального Министерства образования, средства на его реконструкцию районной администрацией официально не запрашивались.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Иркутской области расследуется уголовное дело, по признакам преступления… "совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий", — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, еще в 2008 году были обнаружены трещины в опорных стойках, поддерживающих второй этаж в школе. Кроме того, 10 лет подряд комиссия давала положительные заключения о возможности эксплуатации здания школы и проведения учебного процесса. Но должностными лицами не было принято необходимых мер.