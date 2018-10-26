СК возбудил дело после обрушения перехода в школе в Иркутской области

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту обрушения перехода между корпусами школы в Иркутской области, говорится в сообщении регионального СУСК России.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Иркутской области расследуется уголовное дело, по признакам преступления… "совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий", — говорится в сообщении.
Согласно данным следствия, еще в 2008 году были обнаружены трещины в опорных стойках, поддерживающих второй этаж в школе. Кроме того, 10 лет подряд комиссия давала положительные заключения о возможности эксплуатации здания школы и проведения учебного процесса. Но должностными лицами не было принято необходимых мер.