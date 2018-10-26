Паромная переправа Сахалин – материк будет закрыта на сутки из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 окт — РИА Новости. Паромную переправу Сахалин – материк в субботу закрывают на сутки в связи с циклоном, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора АО "ТЭК "Дальтранссервис" Геннадий Котликов.

"Из-за очередного циклона, который обещают синоптики 28 октября, закроется паромная переправа Ванино – Холмск. Морское сообщение острова с материком приостановит работу с полудня субботы. Такое решение приняло Сахалинское морское пароходство", — пояснил собеседник агентства.

По словам Котликова, дизель-электроходы "Сахалин-8" и "Сахалин-9" в настоящее время направляются в сахалинский порт.