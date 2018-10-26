РЖД отменили десятки поездов после подтопления на Кубани

Аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий сильных дождей на территории Краснодарского края. Архивное фото

Аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий сильных дождей на территории Краснодарского края. Архивное фото

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские железные дороги сообщили об отмене десятков поездов в Краснодарском крае в связи с режимом ЧС, который ввели после подтопления.

На участке Горячий Ключ – Адлер отменяются поезда:

— № 14 Адлер – Саратов отправлением из Адлера 25, 26 и 27 октября;

— № 88 Адлер – Нижний Новгород отправлением из Адлера 25 и 27 октября;

— № 102 Адлер – Москва отправлением из Адлера 25 и 27 октября;

— № 104 Адлер – Москва отправлением из Адлера 25, 26 и 27 октября;

— № 116 Адлер – Санкт-Петербург отправлением из Адлера 25 октября;

— № 128 Адлер – Красноярск отправлением из Адлера 25 октября;

— № 302 Адлер – Минск отправлением из Адлера 25 и 27 октября;

— № 310 Адлер – Воркута отправлением из Адлера 25 и 27 октября

— № 360 Адлер – Калининград отправлением из Адлера 25 октября;

— № 36 Адлер – Санкт-Петербург отправлением из Адлера 26 октября;

— № 140 Адлер – Новосибирск отправлением из Адлера 26 октября;

— № 306 Сухум – Москва отправлением из Сухума 26 октября;

— № 344 Адлер – Челябинск отправлением из Адлера 26 октября;

— № 346 Адлер – Нижневартовск отправлением из Адлера 26 октября;

— № 354 Адлер – Пермь отправлением из Адлера 26 октября;

— № 450 Адлер – Самара отправлением из Адлера 26 октября;

— № 242 Адлер – Иркутск отправлением из Адлера 27 октября;

— № 538 Адлер – Уфа отправлением из Адлера 27 октября;

— № 804/801 Имеретинский Курорт – Краснодар – Адлер отправлением со станции Имеретинский Курорт 25, 26 и 27 октября, отправлением из Краснодара 25, 26 и 27 октября;

— № 802/803 Адлер – Краснодар – Имеретинский Курорт отправлением из Адлера 25, 26 и 27 октября, отправлением из Краснодара 25, 26 и 27 октября;

— № 816/815 Роза Хутор – Краснодар отправлением со станции Роза Хутор 25, 26 и 27 октября, отправлением из Краснодара 26, 27 и 28 октября;

— № 812/811 Майкоп – Адлер отправлением из Адлера 25, 26 и 27 октября, отправлением из Майкопа 25, 26, 27 и 28 октября;

— № 814/813 Адлер – Майкоп отправлением из Адлера 25, 26 и 27 октября, отправлением из Майкопа 24, 25, 26 и 27 октября;

— № 680/679 Адлер – Владикавказ отправлением из Адлера 24 и 26 октября, отправлением из Владикавказа 25 и 27 октября;

— № 642/641 Адлер – Ростов отправлением из Ростова 25, 26 и 27 октября, отправлением из Адлера 25, 26, 27 и 28 октября;

— № 644/643 Адлер – Кисловодск отправлением из Адлера 25 и 27 октября, отправлением из Кисловодска 26 и 28 октября;

— № 602/601 Адлер – Ставрополь отправлением из Адлера 26 октября, отправлением из Ставрополя 27 октября;

— № 343 Челябинск – Адлер, прибывший на станцию Пластуновская 25 октября;

— № 353 Пермь – Адлер, прибывший на станцию Кореновск 26 октября;

— № 103 Москва – Адлер, прибывший на станцию Староминская 26 октября;

— № 13 Саратов – Адлер, прибывший на станцию Динская 26 октября;

— № 101 Москва – Адлер, прибывший на станцию Ростов-Главный 26 октября;

— № 35 Санкт-Петербург – Адлер, прибывший на станцию Краснодар 26 октября;

— № 449 Самара – Адлер, прибывший на станцию Краснодар 26 октября;

Также на участке Краснодар – Сухум отменен поезд № 305 Москва – Сухум, прибывший на станцию Краснодар-2 25 октября, а на участке Белореченская – Адлер — № 139 Новосибирск – Адлер, прибывший на станцию Белореченская 25 октября

Кроме того, продлевается маршрут следования поездов № 102/101 Адлер – Москва и № 449/450 Адлер – Самара от станции Ростов-Главный до станции Краснодар-1.

В настоящее время на перегоне Греческий – Кривенковская движение поездов закрыто, принимаются все меры по ликвидации последствий непогоды.