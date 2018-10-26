Десять коров погибли после прогулки по соевым полям близ села в ЕАО

ХАБАРОВСК, 26 окт — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после обнаружения десяти погибших коров в окрестностях села Бабстово в Еврейской автономной области, сообщает прокуратура региона.

"По поручению заместителя прокурора области Андрея Колесникова организовано проведение комплексной проверки по сообщению о гибели сельскохозяйственных животных в село Бабстово ЕАО", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в четверг жительница села Бабстово обратилась в полицию с заявлением о гибели 10 коров в окрестностях села Бабстово. Она сообщила, что эти коровы отбились от стада и были обнаружены погибшими на соевых полях.

"Со слов очевидца, коровы, предположительно, отравились химикатами, их животы были раздуты, из глаз текла кровь. На полях также обнаружены присыпанные землей пакеты с веществом красного цвета, которые изъяты и направлены для проведения лабораторных исследований", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция проводит доследственную проверку.