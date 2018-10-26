Волонтеры организовали питание для пассажиров задержанных поездов на Кубани

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Добровольцы организовали питание для пассажиров поездов, задержанных в Краснодарском крае из-за наводнения, сообщили в дирекции года волонтера.

"На железнодорожных вокзалах Горячего Ключа и станицы Саратовская работают полевые лагеря… На вокзалах развернута полевая кухня. Добровольцы организуют для пострадавших горячий комплексный обед, а также булочки и чай", — говорится в сообщении.

Кроме того, волонтеры Туапсинского района помогают наводить порядок возле социальных объектов.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По последним данным, было подтоплено 1846 домовладений, где проживают более 5 тысяч человек. В территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край прибыл глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Как сообщают региональные власти, в течение ближайших суток уменьшения осадков не предвидится.