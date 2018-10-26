Пограничники нашли тайники с рыбой и икрой на камчатском предприятии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 окт — РИА Новости. Немаркированную рыбную продукцию и икру обнаружили пограничники во время обыска на рыбоперерабатывающем предприятии "Морозко", расположенном в поселке Нагорный Елизовского района Камчатки, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.

Отмечается, что вся продукция хранилась в специально подготовленных, тайниковых помещениях рефрижераторного типа.

"При обыске на предприятии обнаружено три скрытых помещения, в которых находилась мороженая продукция из лосося (нерка, кета, кижуч, горбуша) общим весом около 150 880 килограммов, 14 ведер с икорной продукцией общим весом около 210 килограммов, 698 куботейнеров с продукцией из лосося и минтая общим весом около 17 450 килограммов и потрошеная треска общим весом около 1200 килограммов", — говорится в сообщении.

Владельцы предприятия не смогли предъявить пограничникам документы, удостоверяющие законность происхождения и качество продукции, в связи с чем она была признана не отвечающей требованиям безопасности и изъята. По данному факту ведомством организована доследственная проверка.