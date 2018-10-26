На Кубани снова остановлена работа трубопровода "Тихорецк-Туапсе-1"

МОСКВА, 26 окт-РИА Новости/Прайм. "Транснефть" из-за ливней в Краснодарском крае уже во второй раз приостановила работу трубопровода "Тихорецк-Туапсе-1", который снабжает Туапсинский НПЗ, сообщил журналистам советник президента компании Игорь Демин.

"Из-за аномально сильных дождей и выпадения критического количества осадков, приведших к объявлению ЧС в регионе, второй раз за последнее время в 20 часов (мск) 25 октября 2018 года остановлена работа трубопровода Тихорецк-Туапсе 1, снабжающего Туапсинский НПЗ", — сказал Демин, уточнив, что первая остановка состоялась 24 октября с 16.30 до 20.40.

По его словам, на данный момент снабжение НПЗ идет из емкостей резервуарного парка "Заречье".

"Вышедшая из берегов река Туапсе своим потоком несет тяжелые предметы (бревна, части смытых конструкций, автомобили и тому подобное), которые могут повредить магистральный трубопровод. Решение о возобновлении работы будет принято после осмотра состояния объекта", — объяснил советник президента.

"РН-Туапсинский НПЗ" эксплуатируется компанией "Роснефть". Расположен на побережье Черного моря (Краснодарский край). Введен в эксплуатацию в 1929 году.