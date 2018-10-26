На Кубани снова остановлена работа трубопровода "Тихорецк-Туапсе-1"

МОСКВА, 26 окт-РИА Новости/Прайм. "Транснефть" из-за ливней в Краснодарском крае уже во второй раз приостановила работу трубопровода "Тихорецк-Туапсе-1", который снабжает Туапсинский НПЗ, сообщил журналистам советник президента компании Игорь Демин.
По его словам, на данный момент снабжение НПЗ идет из емкостей резервуарного парка "Заречье".
"Вышедшая из берегов река Туапсе своим потоком несет тяжелые предметы (бревна, части смытых конструкций, автомобили и тому подобное), которые могут повредить магистральный трубопровод. Решение о возобновлении работы будет принято после осмотра состояния объекта", — объяснил советник президента.
"РН-Туапсинский НПЗ" эксплуатируется компанией "Роснефть". Расположен на побережье Черного моря (Краснодарский край). Введен в эксплуатацию в 1929 году.