"Ютэйр" вводит дополнительный рейс Краснодар-Сочи из-за наводнения

Аварийно-восстановительные работы на автодорожном мосту через реку Цыпка, разрушенном в результате аномального паводка на территории Краснодарского края. Архивное фото

Аварийно-восстановительные работы на автодорожном мосту через реку Цыпка, разрушенном в результате аномального паводка на территории Краснодарского края. Архивное фото

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Авиакомпания "Ютэйр" вводит плоские тарифы и дополнительный рейс по маршруту Краснодар-Сочи в связи с наводнением, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. В Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы.

"В связи с наводнением в Краснодарском крае "Ютэйр" увеличивает количество рейсов между Краснодаром и Сочи до трех в сутки. Авиакомпания за свой счет запускает дополнительный дневной рейс с 26 по 29 октября включительно", — сообщили в авиакомпании.

В эти дни на рейсах будут действовать специальные плоские тарифы: цена билета варьируется от 3 до 3,5 тысяч рублей. Рейсы будут выполняться на самолетах ATR 72.

"Несмотря на погодные условия, "Ютэйр" выполняет все запланированные рейсы. Из Краснодарского края "Ютэйр" ежедневно летает в Москву: из Сочи 4 раза в день, из Краснодара — 3, из Анапы — 1. Если из-за сложных погодных условий вы опаздываете на свой рейс, пожалуйста, обратитесь в раздел обратной связи на сайте авиакомпании, и "Ютэйр" оформит вынужденный возврат вашего билета с полным возмещением стоимости или обмен без штрафов", — приводятся в сообщении слова президента "Ютэйр — Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

Если погодные условия в регионе не улучшатся, авиакомпания продолжит летать по этому маршруту три раза в день и после 29 октября, отметил Пермяков.