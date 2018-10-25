Пассажиры поездов в Туапсе ждут отправки и размещаются на ночлег

КРАСНОДАР, 25 окт — РИА Новости. Пассажиры поездов, задержанных в связи с подтоплениями, ждут отправки в Туапсе, расселяются в гостиницах и пунктах временного размещения в Сочи и Горячем Ключе, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Ожидают перевозку в городе Туапсе пассажиры шести поездов, в городе Сочи пассажиры 23 поездов (в гостиницах города Сочи размещено 186 человек), в городе Горячий Ключ ожидают перевозку 340 человек (в настоящий момент проводится расселение в пунктах временного размещения)", — говорится в сообщении.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По последним данным, было подтоплено 1846 домовладений, где проживают более пяти тысяч человек. В территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край прибыл глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Как сообщают региональные власти, в течение ближайших суток уменьшения осадков не предвидится.