Следствие выявило новые факты избиения заключенного Макарова в колониях

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Следователи установили новые эпизоды избиений заключенного Евгения Макарова в колониях, сообщила РИА Новости в четверг адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова.
В конце августа "Новая газета" на своем сайте опубликовала новое видео с избиением осужденных, сделанное в исправительной колонии №1. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств. Видео, так же как и запись с избиением Макарова, распространил фонд "Общественный вердикт". Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками. По данному делу арестованы двое сотрудников колонии №8.
"Следствие установило, что Макаров был избит не только летом 2016 года, но и дважды в 2017 году, а также сразу после перевода в ИК-8 в декабре 2017 года. В общей сложности не менее четырех раз", — сказала Бирюкова, добавив, что не исключает, что эпизодов будет еще больше, потому что Макарова, по его словам, избивали регулярно.
РИА Новости пока не располагает комментарием СК РФ.
Евгений Макаров вышел на свободу 2 октября — после того, как Заволжский районный суд Ярославля 19 сентября сократил ему срок наказания на два месяца, зачтя пребывание в СИЗО в 2012 году. Макаров был приговорен к 6 годам и 10 месяцам заключения.