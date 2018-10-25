Следствие выявило новые факты избиения заключенного Макарова в колониях

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Следователи установили новые эпизоды избиений заключенного Евгения Макарова в колониях, сообщила РИА Новости в четверг адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова.

В июле "Новая газета" опубликовала представленное фондом видео с избиением осужденного Евгения Макарова. По ее информации, инцидент произошел в июне 2017 года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. По данным фонда, "героями" видео стали 18 сотрудников колонии. Четырнадцати из них предъявлены обвинения, они заключены под стражу.

В конце августа "Новая газета" на своем сайте опубликовала новое видео с избиением осужденных, сделанное в исправительной колонии №1. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств. Видео, так же как и запись с избиением Макарова, распространил фонд "Общественный вердикт". Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками. По данному делу арестованы двое сотрудников колонии №8.

Макаров не присутствовал при избиении осужденных в ноябре 2016 года, но оба уголовных дела объединены в одно производство, и он является одним из потерпевших. В судах по арестам обвиняемых звучала фамилия второго потерпевшего — Николаев. Позже адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова сообщила РИА Новости, что в деле появились еще двое потерпевших, их фамилии — Тарновский и Гукосян.

"Следствие установило, что Макаров был избит не только летом 2016 года, но и дважды в 2017 году, а также сразу после перевода в ИК-8 в декабре 2017 года. В общей сложности не менее четырех раз", — сказала Бирюкова, добавив, что не исключает, что эпизодов будет еще больше, потому что Макарова, по его словам, избивали регулярно.

Адвокат сообщила, что Макаров с матерью подавали жалобы в следственные органы, но в возбуждении уголовных дел им было отказано. "Они потом перестали их обжаловать, считая старыми и безнадежными. И нам про эти дела не говорили до недавнего времени", — подчеркнула собеседница.

РИА Новости пока не располагает комментарием СК РФ.

Евгений Макаров вышел на свободу 2 октября — после того, как Заволжский районный суд Ярославля 19 сентября сократил ему срок наказания на два месяца, зачтя пребывание в СИЗО в 2012 году. Макаров был приговорен к 6 годам и 10 месяцам заключения.