Дорогу в Сочи восстанавливают в круглосуточном режиме

КРАСНОДАР, 25 окт — РИА Новости. Дорожники восстанавливают участок дороги в посёлке Макопсе на сочинской трассе, разрушенный стихией, в круглосуточном режиме, сообщает Упрдор "Черноморье".

Ранее сообщалось о разрушении 20-метрового участка подхода к мосту на реке Макопсе на 91-м километре трассы А-147 Джубга — Сочи в результате обильного паводка. Сейчас дорожники приступили к работам по отсыпке земляного полотна, отмечается в сообщении.

"Погодные условия в настоящее время позволяют реализовывать весь комплекс ремонтно-восстановительных работ. На объекте оборудовано дежурное освещение. Бригады будут устранять последствия стихии в круглосуточном режиме", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях безопасности проезд по федеральной трассе закрыт. При благоприятных погодных условиях и дальнейшем снижении уровня воды в реке специалисты рассчитывают обеспечить проезд через мост в реверсивном режиме в субботу, а открыть движение в полном объеме в воскресенье.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. В территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край прибыл глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Как сообщают региональные власти, в течение ближайших суток уменьшения осадков не предвидится.